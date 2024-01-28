Столтенберг пригласит Украину в НАТО, но «на определенном этапе» |
Армия Ирана вышла на пик боеготовности |
Трое военных США погибли при атаке базы в Сирии, десятки получили ранения (обновлено) |
В Джалилабадском районе умер младенец с подозрением на корь |
Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, заявил Пашинян |
Турция призвала к возобновлению помощи БАПОР |
Чавушоглу: Защита прав Азербайджана – наш долг |
Азербайджанская армия – на 24-м месте в Азии по версии Global Firepower (таблицы) |
Ассоциация «Ана Вэтэн» протестовала перед посольством Армении в Нидерландах (фото, видео) |
Главное Мнения

Марков «добивает» Стрелкова: Патриот не может издеваться и клеймить руководство

Марков «добивает» Стрелкова: Патриот не может издеваться и клеймить руководство

Как сообщалось ранее, Московский городской суд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Ему также запретили администрировать каналы и сайты в интернете в течение трех лет.

Представители ультра-патриотов назвали приговор слишком жестким, а Стрелкова – патриотом своей страны, который страдает за свою позицию. Так ли это, редакция Publico спросила у директора Института политических исследований, политолога Сергея Маркова:

«Часть людей (назовём их условно «скрыто прозападные» или «полу непатриоты») пытается сейчас интерпретировать приговор 4 года тюрьмы для Игоря Стрелкова как предостережение всем патриотам, но это не так.

Приговор Стрелкову – это не приговор патриоту. Патриот, конечно, может критиковать российские власти разных уровней за различные ошибки, более того, патриот должен смело критиковать власть, если считает, что она ошибается. В этом долг патриота перед страной.

Но патриот не имеет право разнузданно издеваться и клеймить руководство, в трудный для страны период. Патриот должен работать на укрепление авторитета руководства страны, в том числе, помогая ему обнаружить какие-то ошибки и их исправить. Но патриот не должен разваливать авторитет руководства, тем более, в очень трудный период…»

Теги:
Из этой рубрики
Внук Голды Меир: Она бы поддержала Украину
Мнения

Внук Голды Меир: Она бы поддержала Украину

2024/01/29, 00:41
Марков «добивает» Стрелкова: Патриот не может издеваться и клеймить руководство
Мнения

Марков «добивает» Стрелкова: Патриот не может издеваться и клеймить руководство

2024/01/28, 23:50
Трамп на посту лидера США может обрушиться на Китай
Мнения

Трамп на посту лидера США может обрушиться на Китай

2024/01/28, 15:24
СМИ: Армяне спохватились слишком поздно, а в Баку развивали армию годами
Мнения

СМИ: Армяне спохватились слишком поздно, а в Баку развивали армию годами

2024/01/28, 10:15
Генерал Леонид Ивашов: «Я говорил армянской стороне: „Зачем ваши сидят в захваченных районах?“»
Мнения

Генерал Леонид Ивашов: «Я говорил армянской стороне: „Зачем ваши сидят в захваченных районах?“»

2024/01/26, 16:50
Израильский эксперт: Тегеран вряд ли вступит в прямой конфликт с Баку
Мнения

Израильский эксперт: Тегеран вряд ли вступит в прямой конфликт с Баку

2024/01/25, 23:10
Эль Мюрид: Российские заводы по переработке нефти и газа находятся в зоне риска
Мнения

Эль Мюрид: Российские заводы по переработке нефти и газа находятся в зоне риска

2024/01/25, 22:42
Маркедонов: США попытаются вернуть позиции на Южном Кавказе
Мнения

Маркедонов: США попытаются вернуть позиции на Южном Кавказе

2024/01/25, 22:30
Шалала Гасанова: Это больше проблема России, и она должна думать, как противостоять
Мнения

Шалала Гасанова: Это больше проблема России, и она должна думать, как противостоять

2024/01/24, 17:33