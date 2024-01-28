Марков «добивает» Стрелкова: Патриот не может издеваться и клеймить руководство

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Как сообщалось ранее, Московский городской суд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о призывах к экстремизму. Ему также запретили администрировать каналы и сайты в интернете в течение трех лет.

Представители ультра-патриотов назвали приговор слишком жестким, а Стрелкова – патриотом своей страны, который страдает за свою позицию. Так ли это, редакция Publico спросила у директора Института политических исследований, политолога Сергея Маркова:

«Часть людей (назовём их условно «скрыто прозападные» или «полу непатриоты») пытается сейчас интерпретировать приговор 4 года тюрьмы для Игоря Стрелкова как предостережение всем патриотам, но это не так.

Приговор Стрелкову – это не приговор патриоту. Патриот, конечно, может критиковать российские власти разных уровней за различные ошибки, более того, патриот должен смело критиковать власть, если считает, что она ошибается. В этом долг патриота перед страной.

Но патриот не имеет право разнузданно издеваться и клеймить руководство, в трудный для страны период. Патриот должен работать на укрепление авторитета руководства страны, в том числе, помогая ему обнаружить какие-то ошибки и их исправить. Но патриот не должен разваливать авторитет руководства, тем более, в очень трудный период…»