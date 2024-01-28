ISW: Кремль отказывается от идеологии «русского мира» в пользу борьбы с нацизмом

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Российская политическая верхушка решила отказаться от продвижения идеологии «русского мира». Взамен Россию решили подавать как борца с мировым нацизмом.

Как говорится в отчете Института изучение войны (ISW), ставка на «русский мир» плохо согласуется с полиэтническим составом России. Кроме того, Кремль активнее пытается выставить Россию главным деятелем в «мировом большинстве», которое он определил как «цивилизационное и культурное сообщество, объективно противостоит» Западу.

При этом многие страны из этого «мирового большинства», вероятно, не желают участвовать в построении «русского мира», а вот бороться с нацизмом – да.

Аналитики ISW убеждены, что Кремль может называть любого предполагаемого противника а, возможно, и весь Запад нацистами или их последователями. Президент Владимир Путин в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда акцентировал, что в Украине Россия борется именно с «нацистами».

В ISW отмечают, что Путин давно пытался создать для России идеологию, которую он мог бы использовать, чтобы поддерживать геополитическое противостояние с Западом. Похоже, идеология «России – борца с нацизмом» подходит для этой цели лучше всего.