Синоптики прогнозируют мокрый снег в Баку |
Turkish Airlines отменила полеты в Тель-Авив |
В Лачине выпало полметра снега |
СМИ: Армяне спохватились слишком поздно, а в Баку развивали армию годами |
ВСУ запускают стаи дронов во главе с «королевой» (видео) |
32 года назад армянские фашисты сбили вертолет, следующий из Агдама в Шушу |
Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США |
Техас вступил в состояние войны и отказался подчиняться Вашингтону. Главное |
Хикмет Гаджиев поблагодарил Чавушоглу и Алтуна за поддержку Азербайджана по вопросу ПАСЕ |
Главное Политика

ISW: Кремль отказывается от идеологии «русского мира» в пользу борьбы с нацизмом

ISW: Кремль отказывается от идеологии «русского мира» в пользу борьбы с нацизмом

Российская политическая верхушка решила отказаться от продвижения идеологии «русского мира». Взамен Россию решили подавать как борца с мировым нацизмом.

Как говорится в отчете Института изучение войны (ISW), ставка на «русский мир» плохо согласуется с полиэтническим составом России. Кроме того, Кремль активнее пытается выставить Россию главным деятелем в «мировом большинстве», которое он определил как «цивилизационное и культурное сообщество, объективно противостоит» Западу.

При этом многие страны из этого «мирового большинства», вероятно, не желают участвовать в построении «русского мира», а вот бороться с нацизмом – да.

Аналитики ISW убеждены, что Кремль может называть любого предполагаемого противника а, возможно, и весь Запад нацистами или их последователями. Президент Владимир Путин в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда акцентировал, что в Украине Россия борется именно с «нацистами».

В ISW отмечают, что Путин давно пытался создать для России идеологию, которую он мог бы использовать, чтобы поддерживать геополитическое противостояние с Западом. Похоже, идеология «России – борца с нацизмом» подходит для этой цели лучше всего.

Теги:
Из этой рубрики
ISW: Кремль отказывается от идеологии «русского мира» в пользу борьбы с нацизмом
Политика

ISW: Кремль отказывается от идеологии «русского мира» в пользу борьбы с нацизмом

2024/01/28, 12:38
Россия жаждет приобщиться к приднестровскому урегулированию
Политика

Россия жаждет приобщиться к приднестровскому урегулированию

2024/01/28, 10:58
В правящей партии Грузии рассказали, почему не сообщили президенту о визите Пашиняна
Политика

В правящей партии Грузии рассказали, почему не сообщили президенту о визите Пашиняна

2024/01/27, 22:45
Член ПАСЕ от Украины: "Европа должна увидеть, что Азербайджан – гуманистическая страна"
Политика

Член ПАСЕ от Украины: «Европа должна увидеть, что Азербайджан – гуманистическая страна»

2024/01/27, 21:20
Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор
Политика

Байден и Си Цзиньпин проведут телефонный разговор

2024/01/27, 20:47
В Иране начался суд по уголовному делу о нападении на посольство Азербайджана
Политика

В Иране начался суд по уголовному делу о нападении на посольство Азербайджана

2024/01/27, 18:55
Турции хотят помешать стать региональным актором
Политика

Турции хотят помешать стать региональным актором

2024/01/27, 18:47
Акция протеста азербайджанцев в Женеве
Политика

Акция протеста азербайджанцев в Женеве

2024/01/27, 17:55
МИД: Официальные лица европейских стран высказывают безответственные мнения
Политика

МИД: Официальные лица европейских стран высказывают безответственные мнения

2024/01/27, 17:03