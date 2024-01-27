Россия по-прежнему желает поставлять газ в Европу

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Россия готова поставлять газ в Европу даже после истечения контракта на транзит через территорию Украины, сообщает Lenta.ru со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

По словам Новака, российская сторона готова продолжать поставки энергоресурсов разными путями, однако не видит заинтересованности со стороны партнеров.

«Мы всегда готовы продолжать поставки газа в Европу, и не только по тому маршруту, который сегодня действует до конца 2024 года. Если будет желание другой стороны по продолжению, мы готовы будем обсуждать эти вопросы. Пока мы такого желания не видим», — пояснил он.