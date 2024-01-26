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Пашинян заинтересован в проекте по поставке электроэнергии из Азербайджана в Европу

Пашинян заинтересован в проекте по поставке электроэнергии из Азербайджана в Европу

Власти Армении заинтересованы в проекте прокладки подводного кабеля для поставок электроэнергии из Азербайджана в Европу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Наш регион может стать очень важным путем между Югом и Севером, Западом и Востоком. Во всем этом очень важна инклюзивность, когда всем государствам предоставляется возможность участвовать в экономических проектах. Хорошим примером этого служит проект кабеля Черного моря, в отношении которого у Армении большой интерес», – сказал Пашинян на совместном брифинге с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили по итогам прошедшего в Тбилиси заседания экономической межправительственной комиссии.

В свою очередь Гарибашвили заявил о важности работы над «проектами региональной значимости» и отметил интерес Армении в проекте подводного электрокабеля.

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