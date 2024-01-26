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Россия отблагодарит Азербайджан картофелем за яйца

Россия отблагодарит Азербайджан картофелем за яйца

В РФ из Азербайджана в пятницу поставлена очередная партия пищевых яиц в количестве 306 тыс. штук.

Как сообщает Россельхознадзор, 26 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» была ввезена еще одна партия пищевых яиц из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России.

По прибытию грузов на СВХ проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.

«По состоянию на 26 января в Россию из Азербайджана ввезено 4,5 млн шт. пищевых яиц», – подчеркивает Россельхознадзор.

Россельхознадзор усилит контроль над ввозом картофеля в Азербайджан. Об этом заявил глава российского ведомства Сергей Данкверт в ходе телефонных переговоров с руководителем Агентства продовольственной безопасности АР Гошгаром Тахмазли.

Российская сторона отметила, что в ближайшее время технические специалисты проведут консультации для обеспечения бесперебойных отгрузок продукции в Азербайджан.

По словам Данкверта, Азербайджан продолжает оставаться одним из надежных партнеров и ведущих экспортеров в Россию овощей и фруктов.

«Экономические отношения между странами поступательно развиваются. Россия и Азербайджан видят большие перспективы дальнейшего роста товарооборота по сельскохозяйственной продукции в целом», – говорится в заявлении Россельхознадзора.

Согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, с января по ноябрь 2023 года Россия экспортировала в республику более 60 тыс. тонн молодого либо охлажденного картофеля, а также около 6 тыс. тонн семенного картофеля.

Данкверт также выразил благодарность Тахмазли за увеличение поставок в Россию пищевого яйца, отметив стимулирование к наращиванию экспорта как азербайджанских производителей, так и российских.

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