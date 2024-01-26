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Главное Экономика

В Китае будут утилизировать самолеты Airbus

В Китае будут утилизировать самолеты Airbus

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE запустила первый глобальный проект по утилизации самолетов ALSC в городе Чэнду, крупном авиационном узле на юго-западе Китая, сообщает агентство «Синьхуа».

ALSC занимает площадь более 60 га и способен обслуживать широкий спектр основных типов воздушных судов и обеспечивать глобальные каналы сбыта для перепродажи многоразовых деталей от вышедших из эксплуатации самолетов.

Общий объем инвестиций в проект составляет 6 млрд юаней ($845 млн). Его целью является повышение уровня утилизации авиационных компонентов и материалов, что обеспечит более чем 90-процентную экологичную переработку самолетов по весу.

«Открытие ALSC станет новым этапом в углублении сотрудничества между Китаем и Европой», – заявил исполнительный вице-президент Airbus и генеральный директор Airbus China Джордж Сюй.

К 2042 году Китай станет крупнейшим в мире рынком авиационных услуг, а его объем вырастет до $54,1 млрд, прогнозировала в декабре Airbus China.

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