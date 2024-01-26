Россия просит Катар и Саудовскую Аравию пересмотреть налоговые соглашения

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Минфин предложил Саудовской Аравии и Катару пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщает «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексей Сазанов. Россия уже направила двум странам предложения по изменению условий договоров.

Накануне Forbes со ссылкой на источники сообщил, что переговоры России и ОАЭ о новом соглашении об избежании двойного налогообложения затянулись, поскольку власти ОАЭ хотят тех же условий, что у Катара и Саудовской Аравии. По данным издания, Москва и ОАЭ установили ставки 15% по дивидендам и 10% по процентным доходам.

Сейчас соглашения с Катаром и Саудовской Аравией более привлекательны, нежели с ОАЭ. Для бизнеса предусмотрены дивиденды в размере 5%, для госкомпаний и некоторых других категорий — 0%. Налог на проценты по долгу в двух странах составляет 5%. Ставка по роялти для Катара нулевая, для Саудовской Аравии — 10%. Минфин предлагает другим странам установить формулу 10–10–10, которая увязана со ставками, действующими в российских специальных административных районах.