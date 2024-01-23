Расширяются торговые связи между Баку и Пекином

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Азербайджан и Китай планируют реализовать ряд проектов в различных сферах. Об этом журналистам заявила посол Китая в Азербайджане Го Минь.

Она отметила, что двустороннее сотрудничество в сфере торговли и других отраслях будет еще больше расширено. Кроме того, между двумя странами хорошо развито культурное сотрудничество.

«Сегодняшнее мероприятие организовано в честь Китайского Нового года. Многие в Азербайджане хорошо относятся к китайской культуре и проведение подобных мероприятий является подтверждением этому. Их целью является ознакомление людей с культурой Китая», – говорится в заявлении дипломата.

Г.Минь указала на роль Шелкового пути в развитии отношений между двумя странами.

«Мы хотим, чтобы больше азербайджанцев приезжали в Китай, будем этому очень рады», – отметила она.