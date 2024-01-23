Президент Алиев велел утвердить Комиссию по конкуренции |
Бред на НТВ: «Нет такой национальности «азербайджанцы» (видео) |
Михайлов: Вот и с Азербайджаном та же ситуация |
В горах Азербайджана похолодало до -12 градусов |
В возрасте 82 лет ушел из жизни основатель Boney M (видео) |
На заводе «Араз» Миноборонпрома прогремел взрыв, пострадали 3 человека |
«Армянские грабли» для Евросоюза и ПАСЕ: Боррель упустил главное |
Германия может выйти из Евросоюза |
Украина получила новое оружие, война перешла в следующую фазу |
Главное Экономика

Расширяются торговые связи между Баку и Пекином

Расширяются торговые связи между Баку и Пекином

Азербайджан и Китай планируют реализовать ряд проектов в различных сферах. Об этом журналистам заявила посол Китая в Азербайджане Го Минь.

Она отметила, что двустороннее сотрудничество в сфере торговли и других отраслях будет еще больше расширено. Кроме того, между двумя странами хорошо развито культурное сотрудничество.

«Сегодняшнее мероприятие организовано в честь Китайского Нового года. Многие в Азербайджане хорошо относятся к китайской культуре и проведение подобных мероприятий является подтверждением этому. Их целью является ознакомление людей с культурой Китая», – говорится в заявлении дипломата.

Г.Минь указала на роль Шелкового пути в развитии отношений между двумя странами.

«Мы хотим, чтобы больше азербайджанцев приезжали в Китай, будем этому очень рады», – отметила она.

Теги:
Из этой рубрики
Расширяются торговые связи между Баку и Пекином
Экономика

Расширяются торговые связи между Баку и Пекином

2024/01/23, 18:19
Центробанк оштрафовал PASHA Bank
Экономика

Центробанк оштрафовал PASHA Bank

2024/01/23, 16:07
«Новатеку» понадобятся недели для возобновления работы терминала после атаки украинских дронов
Экономика

«Новатеку» понадобятся недели для возобновления работы терминала после атаки украинских дронов

2024/01/23, 00:45
Утверждено мировое соглашение по делу «Автодора» и компании Араза Агаларова
Экономика

Утверждено мировое соглашение по делу «Автодора» и компании Араза Агаларова

2024/01/22, 23:53
Госкомпания SOCAR усилила меры безопасности
Экономика

Госкомпания SOCAR усилила меры безопасности

2024/01/22, 23:32
Нефть дорожает
Экономика

Нефть дорожает

2024/01/22, 20:15
Баку и Москва обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
Экономика

Баку и Москва обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

2024/01/22, 20:05
Власти Узбекистана будут строго наказывать за незаконные операции с криптоактивами
Экономика

Власти Узбекистана будут строго наказывать за незаконные операции с криптоактивами

2024/01/22, 19:24
Азербайджан направил более миллиарда на обслуживание госдолга
Экономика

Азербайджан направил более миллиарда на обслуживание госдолга

2024/01/22, 19:00