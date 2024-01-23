Центробанк оштрафовал PASHA Bank

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Центральный банк Азербайджана (ЦБА) применил финансовые санкции на 3 109 манатов в отношении ОАО PASHA Bank.

Как отмечается в сообщении ЦБА, в регуляторе сообщили, что нормативы обязательных резервов используются в банковском секторе с целью эффективного управления избыточной ликвидностью и снижения концентрации ликвидности.

«Требования к обязательным резервам, предъявляемые к банкам, регулируются законом о ЦБА, порядком «Нормирования, расчета и хранения обязательных резервов» учреждения. Исходя из этого, банки должны обеспечить хранение необходимых обязательных резервов на корреспондентских счетах в ЦБА в соответствии с нормативом.

PASHA Bank был оштрафован по статье 32 закона в связи с необеспечением в соответствии с нормативом обязательных резервов в иностранной валюте в период хранения с 15 декабря 2023 года по 14 января 2024 года» – заявили в ЦБА.