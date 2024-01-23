Военные эксперты обнародовали возможный сценарий нападения России на НАТО |
Израиль предложил ХАМАС 2-месячное перемирие, но есть условие |
Мощный подземный толчок в Центральной Азии, жители Алматы покидают город (обновлено, фото, видео) |
Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Баку и Ереваном по мирному соглашению |
Миятович ждет от СЕ работы над достижением мира между Баку и Ереваном |
Турция и Россия обсудили ситуацию на Южном Кавказе |
На днях парламент Турции проголосует по заявке Швеции на вступление в НАТО |
Хруст костей европейской политической дедовщины: каким будет ответный ход Баку? |
Баку и Москва обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества |
Главное Экономика

«Новатеку» понадобятся недели для возобновления работы терминала после атаки украинских дронов

«Новатеку» понадобятся недели для возобновления работы терминала после атаки украинских дронов

Российская энергетическая компания «Новатек», скорее всего, возобновит масштабную деятельность на своем перерабатывающем комплексе в Усть-Луге и терминале в Балтийском море в течение нескольких недель после атаки дронов. Об этом пишет Reuters в понедельник, 22 января.

Компания Новатек 21 января приостановила некоторые операции на огромном терминале по отгрузке топлива в Балтийском море и технологическому процессу на комплексе из-за пожара. По цели отработали беспилотники СБУ. По информации российских СМИ, в результате инцидента были повреждены два водохранилища и насосная станция.

«Мы считаем, что завод скорее всего вернется к значительной мощности в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев», – отметили аналитики московской брокерской компании БКС.

Комплекс в Усть-Луге получает газовый конденсат, разновидность легкой нефти, для переработки около 7 миллионов тонн в год из Пуровского завода в Западной Сибири для дальнейшего производства нефтепродуктов, таких как нефть, авиакеросин и газойль.

По мнению экспертов, теперь Новатек будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы. Из-за инцидента может пострадать четверть доходов компании.

Теги:
Из этой рубрики
«Новатеку» понадобятся недели для возобновления работы терминала после атаки украинских дронов
Экономика

«Новатеку» понадобятся недели для возобновления работы терминала после атаки украинских дронов

2024/01/23, 00:45
Утверждено мировое соглашение по делу «Автодора» и компании Араза Агаларова
Экономика

Утверждено мировое соглашение по делу «Автодора» и компании Араза Агаларова

2024/01/22, 23:53
Госкомпания SOCAR усилила меры безопасности
Экономика

Госкомпания SOCAR усилила меры безопасности

2024/01/22, 23:32
Нефть дорожает
Экономика

Нефть дорожает

2024/01/22, 20:15
Баку и Москва обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
Экономика

Баку и Москва обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

2024/01/22, 20:05
Власти Узбекистана будут строго наказывать за незаконные операции с криптоактивами
Экономика

Власти Узбекистана будут строго наказывать за незаконные операции с криптоактивами

2024/01/22, 19:24
Азербайджан направил более миллиарда на обслуживание госдолга
Экономика

Азербайджан направил более миллиарда на обслуживание госдолга

2024/01/22, 19:00
Капитальные расходы госбюджета Азербайджана демонстрируют рост
Экономика

Капитальные расходы госбюджета Азербайджана демонстрируют рост

2024/01/22, 18:22
Азербайджан расплатился с долгами за спутник Azerspace-1
Экономика

Азербайджан расплатился с долгами за спутник Azerspace-1

2024/01/22, 15:45