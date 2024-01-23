«Новатеку» понадобятся недели для возобновления работы терминала после атаки украинских дронов

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Российская энергетическая компания «Новатек», скорее всего, возобновит масштабную деятельность на своем перерабатывающем комплексе в Усть-Луге и терминале в Балтийском море в течение нескольких недель после атаки дронов. Об этом пишет Reuters в понедельник, 22 января.

Компания Новатек 21 января приостановила некоторые операции на огромном терминале по отгрузке топлива в Балтийском море и технологическому процессу на комплексе из-за пожара. По цели отработали беспилотники СБУ. По информации российских СМИ, в результате инцидента были повреждены два водохранилища и насосная станция.

«Мы считаем, что завод скорее всего вернется к значительной мощности в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев», – отметили аналитики московской брокерской компании БКС.

Комплекс в Усть-Луге получает газовый конденсат, разновидность легкой нефти, для переработки около 7 миллионов тонн в год из Пуровского завода в Западной Сибири для дальнейшего производства нефтепродуктов, таких как нефть, авиакеросин и газойль.

По мнению экспертов, теперь Новатек будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы. Из-за инцидента может пострадать четверть доходов компании.