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Нефть дорожает

Нефть дорожает

Подъем цен на нефть усилился вечером в понедельник из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 выросла на $0,85 (1,08%), до $79,41 за баррель.

Фьючерсы на WTI на февраль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,87 (1,19%), до $74,28 за баррель. Торги февральским контрактом завершаются в понедельник, а более активно торгуемый мартовский фьючерс подорожал на $0,91 (1,24%), до $74,17 за баррель.

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Нефть дорожает
Экономика

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