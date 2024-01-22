Капитальные расходы госбюджета Азербайджана демонстрируют рост

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В 2023 году на текущие расходы выделено 19 млрд 833,8 млн манатов или 54,4% расходов госбюджета Азербайджана (на 2 млрд 94,8 млн манатов или 11,8% больше, чем в 2022 году), на капитальные – 15 млрд 442 млн манатов или 42,4% расходов (на 2 млрд 908,6 млн манатов или на 23,2% больше чем в 2022 году), на расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств – 1 млрд 182,5 млн манатов или 3,2% (на 609,5 млн манатов или 34% меньше, чем в 2022 году).

Об этом говорится в сообщении министерства финансов Азербайджана.

Согласно информации, за последний год удельный вес капитальных расходов в составе расходов бюджета увеличился на 3,2 процентных пункта, удельный вес текущих расходов снизился на 0,9 процентных пункта, а удельный вес расходов, связанных с обслуживанием государственного долга, снизился на 2,4 процентных пункта.