Баку и Москва обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества |
Представитель Великобритании осудил демарш ПАСЕ против Азербайджана |
Азербайджан подарил фонду ОЗХО десятки тысяч евро |
Мустафаев и Оверчук подписали в Баку Дорожную карту |
Кулеба: Чем длиннее радиус, тем короче будет война |
Азербайджан направил более миллиарда на обслуживание госдолга |
Страны ДН благодарят президента Алиева |
Утвержден план работы по организации голосования на президентских выборах за пределами Азербайджана |
Сеидов остался на посту вице-президента ПАСЕ |
Главное Экономика

Капитальные расходы госбюджета Азербайджана демонстрируют рост

Капитальные расходы госбюджета Азербайджана демонстрируют рост

В 2023 году на текущие расходы выделено 19 млрд 833,8 млн манатов или 54,4% расходов госбюджета Азербайджана (на 2 млрд 94,8 млн манатов или 11,8% больше, чем в 2022 году), на капитальные – 15 млрд 442 млн манатов или 42,4% расходов (на 2 млрд 908,6 млн манатов или на 23,2% больше чем в 2022 году), на расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств – 1 млрд 182,5 млн манатов или 3,2% (на 609,5 млн манатов или 34% меньше, чем в 2022 году).

Об этом говорится в сообщении министерства финансов Азербайджана.

Согласно информации, за последний год удельный вес капитальных расходов в составе расходов бюджета увеличился на 3,2 процентных пункта, удельный вес текущих расходов снизился на 0,9 процентных пункта, а удельный вес расходов, связанных с обслуживанием государственного долга, снизился на 2,4 процентных пункта.

Теги:
Из этой рубрики
Баку и Москва обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
Экономика

Баку и Москва обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

2024/01/22, 20:05
Власти Узбекистана будут строго наказывать за незаконные операции с криптоактивами
Экономика

Власти Узбекистана будут строго наказывать за незаконные операции с криптоактивами

2024/01/22, 19:24
Азербайджан направил более миллиарда на обслуживание госдолга
Экономика

Азербайджан направил более миллиарда на обслуживание госдолга

2024/01/22, 19:00
Капитальные расходы госбюджета Азербайджана демонстрируют рост
Экономика

Капитальные расходы госбюджета Азербайджана демонстрируют рост

2024/01/22, 18:22
Азербайджан расплатился с долгами за спутник Azerspace-1
Экономика

Азербайджан расплатился с долгами за спутник Azerspace-1

2024/01/22, 15:45
Goldman Sachs о положительных сюрпризах 2023 года: На рынке жилья ожидается снижение инфляции
Экономика

Goldman Sachs о положительных сюрпризах 2023 года: На рынке жилья ожидается снижение инфляции

2024/01/22, 15:17
Сколько автомобилей из Грузии было ввезено в Азербайджан в прошлом году?
Экономика

Сколько автомобилей из Грузии было ввезено в Азербайджан в прошлом году?

2024/01/22, 13:17
Азербайджан поставил России еще одну партию яиц
Экономика

Азербайджан поставил России еще одну партию яиц

2024/01/22, 13:12
СМИ: Запад давит на турецкий бизнес из-за России
Экономика

СМИ: Запад давит на турецкий бизнес из-за России

2024/01/22, 10:18