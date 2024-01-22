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СМИ: Запад давит на турецкий бизнес из-за России

СМИ: Запад давит на турецкий бизнес из-за России
Беспрецедентное давление Запада по антироссийским санкциям испытывает в Турции частный бизнес, особенно по транзакциям через SWIFT, сообщил РИА Новости на условиях анонимности руководитель одной из турецких фирм, поставляющих косметическую и бытовую продукцию на российский рынок.
«Такого давления, связанного с российским бизнесом, с начала ситуации в Украине мы не испытывали ранее. Имеют место открытые угрозы по транзакциям через SWIFT. Ситуация очень сложная», – сообщил собеседник агентства.
Газета Ekonomim ранее сообщила, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначающиеся для оплаты товаров.
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