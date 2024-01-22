СМИ: Запад давит на турецкий бизнес из-за России

Беспрецедентное давление Запада по антироссийским санкциям испытывает в Турции частный бизнес, особенно по транзакциям через SWIFT, сообщил РИА Новости на условиях анонимности руководитель одной из турецких фирм, поставляющих косметическую и бытовую продукцию на российский рынок.

«Такого давления, связанного с российским бизнесом, с начала ситуации в Украине мы не испытывали ранее. Имеют место открытые угрозы по транзакциям через SWIFT. Ситуация очень сложная», – сообщил собеседник агентства.