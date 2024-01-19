В Баку обрушился потолок дома для церемоний, есть пострадавшие (видео)

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На горячую линию «112» МЧС поступила информация об обрушении потолка в доме для церемоний на улице Микаила Мушфига в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщили в МЧС, на территорию немедленно были направлены соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска МЧС.

На месте выяснилось, что обрушился потолок 1-го этажа двухэтажного дома для церемоний.

Силы МЧС приняли соответствующие меры безопасности.

Проводится расследование на месте обрушения потолка дома для церемоний в Ясамальском районе города Баку, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Пострадавшие Мустафаева Фатма Хамой гызы, 1949 года рождения, Мирзоева Рахиля Хамой гызы, 1955 года рождения и Рустамова Рена Хамой гызы, 1958 года рождения после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы.