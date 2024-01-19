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Италия возглавила список импортеров азербайджанской нефти

Италия возглавила список импортеров азербайджанской нефти

В 2023 году Азербайджан экспортировал в Италию 11117529,86 тонн нефти на 7077115,41 тыс. долларов США. Таким образом, Италия заняла первое место в общем объеме экспорта нефти Азербайджана.

Согласно отчету Государственного таможенного комитета, Израиль занял второе место в общем объеме экспорта нефти Азербайджана (по объему и стоимости экспортированной нефти). За отчетный период в эту страну было экспортировано 2270342,62 тонн нефти на сумму 1394267,62 тыс. долларов.

Индия занимает третье место в списке экспорта нефти Азербайджана. В прошлом году в эту страну было экспортировано 2025082,15 тонн нефти на 1227040,85 тыс. долларов.

Как видно, за отчетный период Азербайджан экспортировал в 22 страны мира 26047289,51 тонн нефти на 16240829,63 тыс. долларов.

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