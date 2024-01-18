«Aztelekom» и «Baktelekom» наказаны

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Завершена проверка по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ООО «Aztelekom» и ООО «Bakı Telefon Rabitəsi», принято соответствующее решение.

Об этом заявил начальник Государственной службы по антимонополии и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли на пресс-конференции по итогам 2023 года, передает Report.

«Выявлен факт применения ООО цен, отличных от регулируемых. Обоим учреждениям было поручено привести тарифы на услуги в соответствие с требованиями законодательства, применены финансовые санкции», – добавил М.Аббасбейли.

Напомним, что размер финансовых санкций в отношении каждой компании составил 16 500 манатов.