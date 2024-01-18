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Shell столкнулась с жестким условием инвесторов

Shell столкнулась с жестким условием инвесторов

Группа из 27 акционеров Shell призывает нефтегазовую компанию пересмотреть цели в сфере сокращения выбросов на годовом собрании акционеров, подняв планку для них. Об этом пишет газета Financial Times.

Инвесторы, координируемые климатической группой Follow This, настаивают, чтобы Shell привела среднесрочные показатели сокращения выбросов парниковых газов в соответствие с целями Парижского соглашения по климату.

В Shell утверждают, что поставленные компанией цели уже соответствуют этим ориентирам. Акционеры, однако, считают, что Shell следует учесть в них выбросы от продукции, продаваемой клиентам (Scope 3).

В группу акционеров входят британский и шведский пенсионные фонды London CIV и AP4, управляющие активами компании Rathbones, Candriam и Edmond de Rothschild, а также Ethos Foundation, представляющая швейцарских инвесторов. К ней также присоединилась французская Amundi, крупнейшая в Европе компания в сфере управления активами. В общей сложности они управляют активами более чем на 3,8 трлн евро и владеют порядка 5% акций Shell, отмечает FT.

Follow This организовывает подобные инициативы к собраниям акционеров Shell с 2016 года, однако в текущем году она получила поддержку максимального числа управляющих.

В прошлом году подобная резолюция была вынесена на голосование двумя акционерами Shell, ее поддержали порядка 20% голосовавших инвесторов, сообщает издание.

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