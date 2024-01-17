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Милонов предложил наказывать россиян за разводы

Милонов предложил наказывать россиян за разводы

В Госдуме (ГД) захотели наказывать россиян за развод штрафом в 100 тысяч рублей или отправкой в зону специальной военной операции (СВО). С таким предложением выступил депутат Виталий Милонов на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, запись трансляции которого опубликована на сайте нижней палаты парламента.

В ходе обсуждения законопроекта ЛДПР о единовременной выплате супругам при регистрации отношений Милонов отметил, что проблема не в малом количестве свадеб, а в большом числе разводов. Политик назвал инициативу неплохой, однако подчеркнул, что поддержал бы идею, если бы авторы дополнили ее штрафом в случае расторжения брака либо обязательными работами в зоне СВО. «Надо наказывать за разводы. А брак — это же естественно, это и так праздник человеку», — сказал он.

В ответ депутат от ЛДПР Василина Кулиева предложила Милонову подготовить свой законопроект с озвученными им предложениями.

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