Салим Муслимов получил условный срок

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Состоялся суд по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова, сообщает АПА.

Салим Муслимов приговорен к 11 годам лишения свободы условно. При этом прокурор просил назначить ему наказание в виде 13 лет.

Согласно приговору, будет конфисковано имущество бывшего министра на 8 миллионов манатов.

Муслимов был арестован в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Позже его поместили под домашний арест из-за проблем со здоровьем.