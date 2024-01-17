Стали известны имена жертв трагедии в Бинагадинском районе (список) |
Абдоллахиян оправдал удары КСИР по соседним государствам |
Салим Муслимов получил условный срок |
ОПЕК прогнозирует рост добычи жидких углеводородов в Азербайджане |
Господин Михалко, не забудьте ВКЛЮЧИТЬ телевизор! |
Китай просит Пакистан не наносить ответный удар по Ирану |
«Болезнь X»: глава ВОЗ призвал мир готовиться к всплеску нового заболевания |
Дмитрий Медведев заявил о начале новой войны |
Пакистан отзывает своего посла из Ирана и обещает ответить на удар по своей территории |
Главное Общество

Салим Муслимов получил условный срок

Салим Муслимов получил условный срок

Состоялся суд по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Салима Муслимова, сообщает АПА.

Салим Муслимов приговорен к 11 годам лишения свободы условно. При этом прокурор просил назначить ему наказание в виде 13 лет.

Согласно приговору, будет конфисковано имущество бывшего министра на 8 миллионов манатов.

Муслимов был арестован в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Позже его поместили под домашний арест из-за проблем со здоровьем.

Теги:
Из этой рубрики
Стали известны имена жертв трагедии в Бинагадинском районе (список)
Общество

Стали известны имена жертв трагедии в Бинагадинском районе (список)

2024/01/17, 19:04
Салим Муслимов получил условный срок
Общество

Салим Муслимов получил условный срок

2024/01/17, 18:14
В Баку племянники в предвкушении наследства уже потирали руки, но судьба распорядилась иначе
Общество

В Баку племянники в предвкушении наследства уже потирали руки, но судьба распорядилась иначе

2024/01/17, 17:47
Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с TikTok
Общество

Азербайджан обсудил возможности сотрудничества с TikTok

2024/01/17, 17:20
В Милли Меджлисе сравнили сахар с сигаретами и предложили регулировать его содержание в продуктах
Общество

В Милли Меджлисе сравнили сахар с сигаретами и предложили регулировать его содержание в продуктах

2024/01/17, 16:45
Приобрести лекарства в аптеках без электронного рецепта будет невозможно
Общество

Приобрести лекарства в аптеках без электронного рецепта будет невозможно

2024/01/17, 16:24
Ильхам Алиев наградил Самеда Сеидова
Общество

Ильхам Алиев наградил Самеда Сеидова

2024/01/17, 15:52
Итальянский эксперт осмотрел комплекс "Имарет" в Агдаме
Общество

Итальянский эксперт осмотрел комплекс «Имарет» в Агдаме

2024/01/17, 15:25
В Каспийском море спасли с лодки двух жителей Астаринского района
Общество

В Каспийском море спасли с лодки двух жителей Астаринского района

2024/01/17, 14:30