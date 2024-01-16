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Россия рекордно нарастила поставки нефти в Турцию

Россия рекордно нарастила поставки нефти в Турцию

Поставки нефти из России в Турцию морем выросли до 444 тысяч баррелей в сутки.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

Согласно данным аналитиков, по сравнению с ноябрем в декабре 2023 года объемы поставок российской нефти в Турцию увеличились на 12 тысяч баррелей в сутки и достигли 444 тысяч баррелей. Около 70% от этого объема было отгружено в турецком порту Алиага.

«Около 85% всех поставок Urals в Турцию в декабре пришлось не на географически близкий Новороссийск, а на танкеры из балтийских портов РФ Приморск и Усть-Луга», — говорится в публикации.

По предварительным данным, экспорт российской нефти в Турцию в январе также превысит 400 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Турция становится более привлекательно страной для экспорта нефти на фоне проблем в Красном море, связанных с хуситами.

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