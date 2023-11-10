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Сборная Израиля попала под обстрел

Сборная Израиля попала под обстрел

Футболисты национальной сборной Израиля по футболу были вынуждены в канаве пережидать ракетный обстрел со стороны ХАМАС. Соответствующее фото в своих социальных сетях разместил защитник столичного «Динамо» Эли Даса, который был вызван в расположение сборной Израиля, сообщает ТАСС.

Игроки направлялись в аэропорт Тель-Авива для того, чтобы вылететь на игры отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года в Германии. По дороге к терминалу была объявлена воздушная тревога, из-за чего персонал сборной покинул транспортное средство и направился в укрытие.

По предварительным данным, никто из футболистов сборной Израиля не пострадал.

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Сборная Израиля попала под обстрел
Спорт

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