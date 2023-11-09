В Ташкенте состоялась встреча Ильхама Алиева с премьером переходного правительства Пакистана (обновлено)

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На встрече было выражено удовлетворение нынешним состоянием отношений между Азербайджаном и Пакистаном, сообщает «Азертадж».

Премьер-министр Пакистана поздравил Азербайджан с успешным завершением антитеррористических мероприятий и полным обеспечением суверенитета страны. Он подчеркнул, что Пакистан всегда поддерживает справедливую позицию Азербайджана.

Глава государства выразил благодарность за поздравления, высоко оценил политико-дипломатическую поддержку Пакистана нашей стране в период продолжавшейся почти 30 лет оккупации Арменией территорий Азербайджана, а также в 44-дневной Отечественной войне, и признание Армении в качестве государства-оккупанта.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан, руководствуясь соответствующими решениями Совета Безопасности ООН в вопросе Джамму и Кашмира, является сторонником справедливости.

На встрече были затронуты вопросы расширения торгово-экономических отношений между нашими странами и связей между деловыми кругами. Была отмечена важность деятельности Межправительственной комиссии. Также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в сфере энергетики и транспортного сообщения.

Было доведено до внимания, что преференциальные торговые отношения окажут положительное влияние на увеличение объема торгового оборота между нашими странами. Подчеркивалось, что сотрудничество в области информационно-коммуникационных технологий, туризма, а также недавнее установление прямого воздушного сообщения между городами двух стран являются позитивными шагами, которые положительно повлияют на взаимодействие в сфере туризма и контакты между людьми. Была отмечена важность продолжения успешного сотрудничества между двумя странами в рамках международных организаций.

В ходе беседы была выражена обеспокоенность усилением тенденций исламофобии в мире.

09:55

9 ноября в Ташкенте состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром переходного правительства Пакистана Анвааром-уль-Хаком Какаром.

Об этом сообщила пресс-служба президента.