Дербишир: Азербайджан является ключевым компонентом Среднего коридора

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Азербайджан является ключевым компонентом Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор).

Об этом сказал Джоэл Джон Дербишир, директор по Азербайджану и ведущий специалист по энергетике в Восточной Европе и Центральной Азии министерства бизнеса и торговли Великобритании в ходе вебинара «Азербайджан и Казахстан – откройте для себя два региональных центра» в рамках Недели международной торговли.

«Азербайджан расположен на перекрестке и торговом пути между Европой, Центральной Азией и Ближним Востоком. На протяжении веков Азербайджан был частью знаменитого Шелкового пути с Востока на Запад. Сегодня расположение страны открывает возможности для развития Среднего коридора через Каспийское море, который соединит Китай с Европой. Таким образом, Азербайджан является ключевым компонентом в рамках этого транспортного маршрута», – подчеркнул он (цитата по Trend).

Дербишир также отметил, что с 1994 года, когда Азербайджан подписал ключевое соглашение, называемое «Контрактом века» с bp, он заложил прочную основу для развития экономических отношений с Великобританией.

«Это создало основы наших стабильных и успешных двусторонних торговых и инвестиционных отношений», – добавил он.