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Эксперт назвал плюсы создания единой железнодорожной компании

Эксперт назвал плюсы создания единой железнодорожной компании

На прошлой неделе представители железных дорог Грузии, Азербайджана и Казахстана подписали соглашение о создании совместной компании для транспортировки грузов через Средний коридор. В ходе церемонии подписания, прошедшего на Форуме Шелкового пути в Тбилиси, было сказано, что единая компания железнодорожных систем будет способствовать мультимодальной транспортировке грузов по Среднему коридору и обеспечивать быстрое и прозрачное обслуживание по принципу одного окна. Со стороны Грузии документ подписал глава «Грузинской железной дороги» Давид Перадзе, со стороны Азербайджана – зампредседателя «Азербайджанских железных дорог» Игбал Гусейнов и со стороны Казахстана – глава «Казахстанских железных дорог» Нурлан Сауранбаев.

«Мы в Грузии формируем единую компанию, которая основана железными дорогами Грузии, Азербайджана и Казахстана. Она будет обслуживать грузы, идущие из Китая. Это уже важный конкретный результат с точки зрения повышения эффективности и координации в Среднем коридоре», – сказал после подписания соглашения журналистам министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в страны Европы. По нему осуществляются контейнерные перевозки с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Комментируя Minval.az создание железнодорожной компании, эксперт по вопросам транспорта Рауф Агамирзаев сказал, что существуют два подхода в этом вопросе. Когда много стран и границ все убеждены в том, что это большой минус для логистики, но в этом есть еще и большие плюсы.

«К примеру, эти страны также загружают те или иные транспорты своей продукцией. Есть другие нюансы, к примеру, много стран – это много бюрократий, что осложняет работу на маршруте. Именно в таких случаях такие компании и нужны для того, чтобы упростить процедуру бюрократических аппаратов, а железнодорожные перевозки – это самые эффективные и дешевые перевозки», – сказал он.

По его словам, обычно при транспортировке груза надо договариваться с разными странами, а тут одна единственная корпорация, с которой надо договариваться.

«Она, по сути, должна улучшить, а точнее, упросить работу и повысить эффективность Серединного коридора», – сказал он.

Говоря о Зангезурском коридоре, который пройдет по территории Ирана, эксперт заявил, что надо смотреть позитивно.

«Одно дело – мы будем стоять на месте и уговаривать Армению, а другое – мы строим дублер дороги, и подтолкнет Армению на пересмотр своих взглядов и требований. Позитивные сдвиги уже видны. Премьер Армении в Тбилиси презентовал проект «Армянский перекресток», там Зангезурский коридор тоже был учтен», – отметил он.

Однако, по словам эксперта, есть много вопросов, которые должны быть детализированы и обсуждены.

«Пока же процесс остановлен, поскольку нет мирного соглашения. Но Армения пока ничего не делает в этом направлении. Например, Азербайджан сейчас строит несколько дорог и демонстрирует свое намерение, но со стороны Армении подобного шага мы не видим. Сейчас главное – другое, если будет дорога, то все остальные проблемы по процедурам и тарифам можно будет решить», – резюмировал эксперт.

Ниджат Гаджиев

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