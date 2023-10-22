Коммандос Азербайджана и Турции отработали выполнение спецзадач (видео)

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Накануне совместных тактических учений «Мустафа Кемаль Ататюрк-2023» подразделения коммандос азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции отработали выполнение специальных задач. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В соответствии с планом коммандос приникли вглубь оперативного района и успешно выполнили задачи по выявлению, окружению и обезвреживанию временных укрытий диверсионной группы условного противника, расположенных в населенных пунктах.

Отметим, что совместные тактические учения, посвященные 100-летию образования Турецкой Республики, пройдут 23-25 октября по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории.

