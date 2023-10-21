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Главное Экономика

Джаббаров провел переговоры с советником Токаева

Джаббаров провел переговоры с советником Токаева

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с советником президента Казахстана Канатом Бозумбаевым.

На встрече подчеркнуто, что главы государств придают особое значение развитию многовекторных отношений, опирающихся на принципы взаимного уважения. Важную роль в расширении двухстороннего экономического сотрудничества играют взаимные визиты, подписанные документы и проводимые мероприятия. Вместе с тем, налажено продуктивное сотрудничество в рамках Организации экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и Организации тюркских государств.

Особое значение придается укреплению азербайджано-казахстанского торгово-экономического партнерства. Инвестиционное сотрудничество также входит в число приоритетных направлений. В Азербайджане работают более 150 компаний с казахстанским капиталом, действующие в сферах сельского хозяйства, промышленности, строительства, торговли, транспорта и услуг.

Стороны обсудили перспективы развития связей, повышение товарооборота, поощрение инвестиций и расширение сотрудничества в транспортно-транзитной сфере.

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