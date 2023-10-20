Стало известно, почему США и Запад разгоняли «страшилку» о планах Баку «напасть» на Армению

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К какому сценарию подталкивают Ереван безответственные действия еврочиновников?

Евросоюз может расширить свою наблюдательную миссию в Армении в ответ на «угрозы» суверенитету и территориальной целостности республики со стороны Азербайджана — такое сенсационное заявление сделал журналистам неназванный высокопоставленный представитель ЕС. «Мы ясно сказали президенту [Азербайджана Ильхаму] Алиеву, что мы обеспокоены любой попыткой подрыва суверенитета и территориальной целостности Армении. Это (атака на Армению – прим. ред.) было очень серьезно. Наша миссия была бы усилена. Это то, что мы говорим Баку», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов, не боится ли ЕС, что из-за его слабой реакции на военные действия Азербайджана в Карабахе Баку может в ближайшее время атаковать территорию Армении.

Конечно, неназванному высокопоставленному представителю ЕС надо бы попить успокоительные таблетки. А ещё ему следует внимательно следить за новостями. Азербайджан выступал и выступает за уважение территориальной целостности и признанных границ. В Баку на самом высоком уровне неоднократно подтверждали, что у нашей страны нет планов нападения на Армению. Азербайджан отвоевал свои земли, восстановил свою территориальную целостность и теперь призывает Армению начать работу над мирным договором на основе пяти принципов, где на первом месте – взаимное признание территориальной целостности. И никаких планов «нападения» на Армению Азербайджан не готовит.

Но эту «страшилку» разгоняют в СМИ и политических кругах весьма старательно. И не всегда добросовестными методами. Мы прекрасно помним «прогноз» госсекретаря США Энтони Блинкена, будто бы в ближайшие недели Азербайджан нападёт на Армению – «сенсация» оказалась дешёвым и топорным фейком.

А теперь становится понятно, кто и зачем запускает такого рода фейки. Для Франции и её «рыбок-прилипал» это способ «обосновать необходимость» расширить наблюдательную миссию ЕС в Армении, с помощью которой Париж пытается закрепиться на Южном Кавказе. Для евробюрократии – неплохой способ выступать с громкими заявлениями и старательно «предотвращать» то, чего не произойдёт. Для самой Армении — возможность укрепить свой «многострадальный» имидж, а если повезёт, то и заполучить оружейные подарки от стран Евросоюза, тем более, что в силу понятных обстоятельств Россия такие подарки в прежних масштабах Армении делать уже не может. А Ереван, как открыто заявляют местные «говорящие головы», желал бы получить от своих новых союзников именно наступательное оружие. Верный признак того, что в Армении не пытаются отразить некую «внешнюю угрозу», а хотят с помощью старых и новых союзников вновь реализовать сценарий территориальных захватов. Иначе зачем Еревану именно наступательное оружие?

Правда, думающие аналитики предупреждают: до выхода из ОДКБ и ЕАЭС весомой поддержки вообще и оружия в частности от Запада Армения не получит. А в самой Армении и эксперты, и политики дают понять, что страна не намерена выходить из российских интеграционных объединений. При этом факт остается фактом: на фоне раздувания фейка о мифической «угрозе» со стороны Азербайджана в Ереване вполне могут устроить очередную серию провокаций на условной границе в расчёте на то, что Европа посчитает виноватым Азербайджан и начнёт помогать Армении.

Только в реальности при таком сценарии не надо забывать о реальном раскладе сил, который не обещает Армении ничего, кроме новой военно-политической катастрофы. Отставные жандармы и полицейские из состава «евромиссии» вряд ли помогут. А на большее Евросоюз вряд ли расщедрится.

Но вот ответственность за новый виток напряженности будут нести не только ереванские политики, но и авторы тех безответственных заявлений, которые звучат сегодня в Брюсселе.

Нурани, обозреватель