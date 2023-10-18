Клопы добрались и до Великобритании

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Великобритания переживает настоящее нашествие постельных клопов, с которым не справляются местные жители. Эти насекомые появились в Уилтшире и Суиндоне, а также в Лутоне, Бедфордшире, Манчестере, Лондоне и ряде других территорий. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, жители Уилтшира выбрасывают матрасы и диваны после обнаружения клопов в своих домах. В одном из ресторанов графства Сомерсет насекомыми был сильно покусан малолетний ребёнок. Клопов заметили даже в лондонском метро. Издание называет происходящее «клоповой чумой». Многие британцы и местные власти утверждают, что одноразовая дезинсекция не решает проблему, зачастую требуется несколько дополнительных процедур.

«Я лично знаю человека в Суиндоне, который был самым чистоплотным, что вы только можете найти, но у него появились клопы, когда кто-то из его знакомых по неосторожности принёс их к нему домой», — цитирует издание одного из местных жителей.

В Великобритании считают, что страна могла «заразиться» клопами от Франции, которая сейчас переживает жуткое нашествие этих насекомых. Всё из-за удобного и регулярного транспортного сообщения между двумя странами, а также турнира Кубка мира по регби в Британии, на который приезжают в том числе зрители из Франции.