Исламабад осудил удар по больнице в Газе |
Азербайджан отмечает 32-ю годовщину восстановления государственной независимости |
В Иордании подожгли посольство Израиля (видео) |
СНБ Израиля призвал сограждан покинуть Турцию |
Эрдоган призвал остановить «беспрецедентную жестокость в секторе Газа» |
Государственный флаг и тряпочка хунты |
РМК и Азербайджан выставили 8 совместных постов в Карабахе |
Баку: Слышать подобное от Армении оскорбительно |
США передали Украине все обещанные танки Abrams |
Главное Мир

Клопы добрались и до Великобритании

Клопы добрались и до Великобритании

Великобритания переживает настоящее нашествие постельных клопов, с которым не справляются местные жители. Эти насекомые появились в Уилтшире и Суиндоне, а также в Лутоне, Бедфордшире, Манчестере, Лондоне и ряде других территорий. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, жители Уилтшира выбрасывают матрасы и диваны после обнаружения клопов в своих домах. В одном из ресторанов графства Сомерсет насекомыми был сильно покусан малолетний ребёнок. Клопов заметили даже в лондонском метро. Издание называет происходящее «клоповой чумой». Многие британцы и местные власти утверждают, что одноразовая дезинсекция не решает проблему, зачастую требуется несколько дополнительных процедур.

«Я лично знаю человека в Суиндоне, который был самым чистоплотным, что вы только можете найти, но у него появились клопы, когда кто-то из его знакомых по неосторожности принёс их к нему домой», — цитирует издание одного из местных жителей.

В Великобритании считают, что страна могла «заразиться» клопами от Франции, которая сейчас переживает жуткое нашествие этих насекомых. Всё из-за удобного и регулярного транспортного сообщения между двумя странами, а также турнира Кубка мира по регби в Британии, на который приезжают в том числе зрители из Франции.

Теги:
Из этой рубрики
Турецкие СМИ опровергли заявления Армии обороны Израиля
Мир

Турецкие СМИ опровергли заявления Армии обороны Израиля

2023/10/18, 01:06
Ущерб от подрыва Каховской ГЭС составил почти $14 млрд
Мир

Ущерб от подрыва Каховской ГЭС составил почти $14 млрд

2023/10/18, 01:00
При ударе по больнице в Газе погибли 800 человек (обновлено, фото, видео)
Мир

При ударе по больнице в Газе погибли 800 человек (обновлено, фото, видео)

2023/10/18, 00:58
Исламабад осудил удар по больнице в Газе
Мир

Исламабад осудил удар по больнице в Газе

2023/10/18, 00:56
Европарламент выступил за выделение Киеву 50 млрд евро
Мир

Европарламент выступил за выделение Киеву 50 млрд евро

2023/10/18, 00:53
Клопы добрались и до Великобритании
Мир

Клопы добрались и до Великобритании

2023/10/18, 00:51
Шарль Мишель осудил блокаду сектора Газа Израилем (видео)
Мир

Шарль Мишель осудил блокаду сектора Газа Израилем (видео)

2023/10/18, 00:47
В Берлине скорбят по погибшим при ударе по больнице в Газе (видео)
Мир

В Берлине скорбят по погибшим при ударе по больнице в Газе (видео)

2023/10/18, 00:41
Удар по больнице в Газе спровоцировал протесты в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане (видео)
Мир

Удар по больнице в Газе спровоцировал протесты в Иордании, Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане (видео)

2023/10/18, 00:31