SOCAR Capital получила престижную британскую награду

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Престижная британская площадка журнала International Finance Magazine (IFM), центральный офис которой расположен в Лондоне, определила победителей 2023 года в финансовых и бизнес-категориях.

На платформе, где ежегодно на основе анализа стратегических и функциональных показателей ведущих компаний объявляются победители в различных категориях, ООО SOCAR Capital в этом году удостоено премии в номинации Fastest Growing Corporate Bond Issuer – Azerbaijan 2023 («Самый быстрорастущий эмитент корпоративных облигаций – Азербайджан 2023»), уточняет «Азертадж».

Компания SOCAR Capital приглашена на 11-ю церемонию награждения победителей, которая пройдет в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов в январе 2024 года.

Издание IFM, которое определяет и награждает победителей в финансовых и бизнес-категориях уже 10 лет, проводит глобальный экономический анализ и исследования на макро- и микроуровне, представляет средне- и долгосрочные прогнозы для стран и инвесторов, а также готовит статьи и аналитические материалы, содержащие экспертные мнения и предложения.