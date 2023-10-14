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Министр: Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено более 14 тыс. квартир и частных домов

Министр: Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено более 14 тыс. квартир и частных домов

В знак особой заботы президента Ильхама Алиева о семьях шехидов и инвалидах войны за прошедший период их пенсии были увеличены в 6 раз. Кроме того, семьям шехидов и инвалидам войны были назначены единовременные выплаты.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев заявил на состоявшейся в Баку конференции «20 лет беспрецедентного служения Родине, народу и государственности».

Он отметил, что жилищная программа для граждан из этой категории была расширена в 5 раз: «За последние 3 года семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 5 300 квартир и частных домов, в общей сложности 14 100 квартир и домов. Инвалидам войны предоставлено 7,5 тыс. автомобилей».

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