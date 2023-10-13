Ильхам Алиев: Азербайджан для многих стран СНГ является надежным партнером

128 Просмотров

Азербайджан для многих стран СНГ является надежным партнером в транзитно-транспортной сфере.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке.

«Многие страны-члены СНГ активно пользуются транзитными возможностями Азербайджана по транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг. Реализуемые и перспективные проекты по расширению пропускной способности этих двух транспортных коридоров будут служить делу укрепления транспортной безопасности наших стран и увеличению товарооборота», – сказал Алиев.