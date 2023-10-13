Сенатору США Менендесу и его жене-армянке предъявлены новые обвинения |
Трамп назвал министра обороны Израиля «идиотом» |
ХАМАС с прошлого года готовил нападение на Израиль |
«Азербайджан не намерен начинать новую войну против Армении». Полный текст интервью Амирбекова Radio France |
Сеидов: Международные организации не содействовали восстановлению справедливости |
Переговоры президентов Алиева и Путина: что известно (фото, видео) |
Парламент: Ильхам Алиев поднялся до уровня национального лидера нового исторического периода |
Азербайджан разоблачил попытки Армении представить военнослужащих в Карабахе как местных ополченцев |
МИД Азербайджана сожалеет об отказе Армении от запланированных в Кыргызстане встреч |
Главное Экономика

«Ъ»: Москва и Баку обсуждают возможность поставок нефти реверсом через Тихорецк

"Ъ": Москва и Баку обсуждают возможность поставок нефти реверсом через Тихорецк

РФ предложила Азербайджану расширить нефтепровод Тихорецк—Баку для реверсных поставок. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что объем прокачки по этому маршруту может составить 4 млн тонн нефти в год. Для Баку такой вариант выгоден, но власти страны пока изучают варианты, пишет «Ъ».

По данным источников издания, сейчас разворот нефтепровода в реверс выгоден больше Баку. Россия при этом потеряет часть грузооборота в порту Новороссийска. По оценкам «Транснефти», снижение тарифной выручки от изменения направления поставок превысит 1 млрд руб. В компании считают, что Новороссийск также потеряет 1,8 млрд руб. выручки от перевалки дополнительных объемов нефти, порт Махачкала — почти 2 млрд руб. Кроме того, на техническую реконструкцию трубопровода, необходимую для переориентации объемов, потребовалось бы более 6 млрд руб.

Источники «Ъ» отмечают, что Азербайджан заинтересован в получении российской нефти для переработки на собственных заводах. Свое сырье страна могла бы экспортировать через Турцию.

Для России, по мнению источников, такой вариант разворота потоков нефти имеет смысл только в случае продления трубопровода из Баку в Иран, где есть маршрут до Индийского океана, что позволит поставлять сырье в Индию и сопредельные государства в обход Турции. При этом, чтобы окупить строительство трубопровода, объемы поставок должны составлять не менее 50 млн тонн. Такой вариант, отмечают источники, не поддержит Азербайджан, а также Турция, рассчитывающая на дополнительные объемы перевалки через свою территорию после завершения строительства канала.

Теги:
Из этой рубрики
"Ъ": Москва и Баку обсуждают возможность поставок нефти реверсом через Тихорецк
Экономика

«Ъ»: Москва и Баку обсуждают возможность поставок нефти реверсом через Тихорецк

2023/10/13, 10:37
Азербайджан и Россия обсудили расширение нефтепровода Тихорецк-Баку
Экономика

Азербайджан и Россия обсудили расширение нефтепровода Тихорецк-Баку

2023/10/12, 19:02
Азербайджан и Россия обсуждают сотрудничество в нефтехимии
Экономика

Азербайджан и Россия обсуждают сотрудничество в нефтехимии

2023/10/12, 14:48
Путин обсудит с Алиевым реализацию проекта "Север-Юг" (видео)
Экономика

Путин обсудит с Алиевым реализацию проекта «Север-Юг» (видео)

2023/10/11, 18:41
Азербайджан проявляет интерес к газовому хабу в Турции, заявил Путин
Экономика

Азербайджан проявляет интерес к газовому хабу в Турции, заявил Путин

2023/10/11, 18:15
Эксперты ЦБА готовят новую стратегию
Экономика

Эксперты ЦБА готовят новую стратегию

2023/10/10, 20:06
Цены на нефть падают
Экономика

Цены на нефть падают

2023/10/10, 19:35
Предложение на валютном рынке Азербайджана превышает спрос
Экономика

Предложение на валютном рынке Азербайджана превышает спрос

2023/10/10, 18:17
Председательство в ОЭС перешло к Ирану
Экономика

Председательство в ОЭС перешло к Ирану

2023/10/10, 17:18