«Ъ»: Москва и Баку обсуждают возможность поставок нефти реверсом через Тихорецк

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РФ предложила Азербайджану расширить нефтепровод Тихорецк—Баку для реверсных поставок. Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что объем прокачки по этому маршруту может составить 4 млн тонн нефти в год. Для Баку такой вариант выгоден, но власти страны пока изучают варианты, пишет «Ъ».

По данным источников издания, сейчас разворот нефтепровода в реверс выгоден больше Баку. Россия при этом потеряет часть грузооборота в порту Новороссийска. По оценкам «Транснефти», снижение тарифной выручки от изменения направления поставок превысит 1 млрд руб. В компании считают, что Новороссийск также потеряет 1,8 млрд руб. выручки от перевалки дополнительных объемов нефти, порт Махачкала — почти 2 млрд руб. Кроме того, на техническую реконструкцию трубопровода, необходимую для переориентации объемов, потребовалось бы более 6 млрд руб.

Источники «Ъ» отмечают, что Азербайджан заинтересован в получении российской нефти для переработки на собственных заводах. Свое сырье страна могла бы экспортировать через Турцию.

Для России, по мнению источников, такой вариант разворота потоков нефти имеет смысл только в случае продления трубопровода из Баку в Иран, где есть маршрут до Индийского океана, что позволит поставлять сырье в Индию и сопредельные государства в обход Турции. При этом, чтобы окупить строительство трубопровода, объемы поставок должны составлять не менее 50 млн тонн. Такой вариант, отмечают источники, не поддержит Азербайджан, а также Турция, рассчитывающая на дополнительные объемы перевалки через свою территорию после завершения строительства канала.