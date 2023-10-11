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У Путина раскрыли повестку переговоров с президентом Алиевым

У Путина раскрыли повестку переговоров с президентом Алиевым

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на саммите лидеров стран СНГ (пройдет в Бишкеке с 12 по 13 октября) затронут тему Карабаха, в том числе вопрос российских миротворцев, находящихся в регионе. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает РБК.

По его словам, визит Путина в Кыргызстан будет состоять из двух частей: 12 октября он проведет переговоры с президентом Садыром Жапаровым, в ходе которых лидеры обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений и обменяются мнениями по актуальным международным вопросам.

В этот же день у Путина состоятся переговоры с Ильхамом Алиевым, в ходе которых президенты обменяются мнениями в области экономики, энергетической сфере и обсудят вопрос ситуации вокруг Карабаха. Российская сторона придает важное значение этому контакту, поскольку российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне, подчеркнул помощник президента.

На следующий день Путин привет участие в совете глав-государств СНГ, переговоры в рамках которого состоятся в узком и расширенном составе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по определенным обстоятельствам будет отсутствовать на саммите, добавил Ушаков.

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