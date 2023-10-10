Саакашвили открывает офис в Тбилиси

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С 11 октября в Тбилиси будет открыт офис бывшего президента Михаила Саакашвили, которым будет руководить член основанной им партии «Единое национальное движение» Софо Джапаридзе. Об этом заявил сам Саакашвили, который находится в грузинской тюрьме.

«Именно сегодня время единства и мобилизации, наша страна скоро встанет перед большими вызовами. Поэтому 11 октября открывается мой офис, которым будет руководить молодой лидер Софо Джапаридзе», — написал политик в Facebook.

Саакашвили также опубликовал снимок одной из комнат офиса, на котором видна трибуна для проведения пресс-конференций на фоне флагов Грузии, США, Евросоюза, НАТО и Украины, а также несколько фотографий на стене с изображением Саакашвили во время его президентства.