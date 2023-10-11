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Азербайджан хочет провести чемпионат мира по сумо

Азербайджан хочет провести чемпионат мира по сумо

Азербайджан выдвинул свою кандидатуру на проведение чемпионата мира по сумо.

В Токио прошло ежегодное отчетное совещание Международной федерации сумо, на котором Азербайджан представляли вице-президент Ассоциации японских единоборств и культуры Ульви Агамиров и вице-президент национальной федерации сумо Самир Абдуллаев.

В ходе мероприятия был обсужден ряд вопросов и состоялись выборы нового президента международной федерации. Им стал японец Казуфуми Минами, уточняет «Спутник».

Кроме того, представители Азербайджана выдвинули кандидатуру страны на проведение чемпионата мира по сумо в 2026 году.

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