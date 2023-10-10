Аятолла Хаменеи: Иран целует руки тем, кто напал на Израиль |
Израиль объявил о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС |
Чем обусловлен визит президента Алиева в Грузию? |
Отправка американских войск в Израиль пока не планируется |
На юге Израиля обнаружены тела минимум 100 жертв нападения боевиков (видео) |
Франция приступила к выводу войск из Нигера (фото) |
Нетаньяху: Я велел атаковать ХАМАС так, как мы еще никогда не атаковали |
Эрдоган: Если Армения откроет Зангезурский коридор… |
ЦАХАЛ вернул контроль над южной границей Израиля (обновлено) |
Главное Мнения

Ави Ягер: ЦАХАЛ готовили «не к той войне»

Ави Ягер: ЦАХАЛ готовили «не к той войне»

ЦАХАЛ готовили «не к той войне», ошибка властей Израиля заключается в подготовке к нестандартным нападениям и ракетным обстрелам, а не обычному наземному вторжению, объяснил The Wall Street Journal исследователь израильского Международного института по борьбе с терроризмом Ави Ягер.

Он отметил, что с 2015-го израильская армия начала работать над сокращением сроков службы и снижением числа резервистов.

Речь идет о давнем процессе, во время которого сухопутные силы израильской армии оказались ослаблены, считает старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Коби Майкл.

Теги:
Из этой рубрики
Ави Ягер: ЦАХАЛ готовили «не к той войне»
Мнения

Ави Ягер: ЦАХАЛ готовили «не к той войне»

2023/10/10, 12:17
Усубов: Каждый упущенный день приближает Армению к еще большим потерям
Мнения

Усубов: Каждый упущенный день приближает Армению к еще большим потерям

2023/10/10, 10:06
Вассерман: Конфликт между евреями и арабами будет идти всегда
Мнения

Вассерман: Конфликт между евреями и арабами будет идти всегда

2023/10/10, 00:46
Сын Трампа дал прогноз по следующему глобальному конфликту
Мнения

Сын Трампа дал прогноз по следующему глобальному конфликту

2023/10/09, 23:15
Бывший глава Моссада назвал нападение ХАМАС провалом разведки
Мнения

Бывший глава Моссада назвал нападение ХАМАС провалом разведки

2023/10/09, 13:31
Военный аналитик коснулся влияния атаки на Израиль на Украину
Мнения

Военный аналитик коснулся влияния атаки на Израиль на Украину

2023/10/08, 23:47
Армянский архиепископ: Мне стыдно, что я армянин (видео)
Мнения

Армянский архиепископ: Мне стыдно, что я армянин (видео)

2023/10/08, 14:45
Эль Мюрид: Нападение на Израиль планировали люди с образованием и практическим опытом
Мнения

Эль Мюрид: Нападение на Израиль планировали люди с образованием и практическим опытом

2023/10/08, 12:51
Атака на Израиль: похоронит ли под собой рухнувший колосс хрустальные империи?
Мнения

Атака на Израиль: похоронит ли под собой рухнувший колосс хрустальные империи?

2023/10/07, 21:42