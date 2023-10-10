Ави Ягер: ЦАХАЛ готовили «не к той войне»

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ЦАХАЛ готовили «не к той войне», ошибка властей Израиля заключается в подготовке к нестандартным нападениям и ракетным обстрелам, а не обычному наземному вторжению, объяснил The Wall Street Journal исследователь израильского Международного института по борьбе с терроризмом Ави Ягер.

Он отметил, что с 2015-го израильская армия начала работать над сокращением сроков службы и снижением числа резервистов.

Речь идет о давнем процессе, во время которого сухопутные силы израильской армии оказались ослаблены, считает старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве Коби Майкл.