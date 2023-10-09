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Бывший глава Моссада назвал нападение ХАМАС провалом разведки

Бывший глава Моссада назвал нападение ХАМАС провалом разведки

Тактика обеспечения безопасности Израиля в субботу «потерпела полный крах», заявил бывший глава израильской разведки Моссад Дэнни Ятом в интервью Би-би-си.

По его словам, в субботу, когда ХАМАС атаковал Израиль из сектора Газа, «все пошло не так» и «никто не имел ни малейшего представления» о том, что происходит.

Второй уровень обороны Израиля оказался недостаточным, чтобы остановить атаки, и это напоминает то, как Израиль был застигнут врасплох 50 лет назад, когда коалиция арабских государств вторглась в страну, сказал Ятом.

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