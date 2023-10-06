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Ж/д линия от Восточного Зангезура в Нахчыван пройдет через Иран (фото)

Ж/д линия от Восточного Зангезура в Нахчыван пройдет через Иран (фото)

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев в пятницу провел встречу с министром дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем.

Как говорится в сообщении кабинета министров Азербайджана, на встрече были обсуждены текущие вопросы двусторонней повестки дня, связанные с транспортом и связью, использованием энергетических и водных ресурсов между Азербайджаном и Ираном.

Стороны дали соответствующие поручения госорганам по скорейшему завершению строительства Астаринского грузового терминала.

«На встрече также была отмечена важность ускорения работ по скорейшему завершению проектов строительства гидроэлектростанций и ГЭС «Худаферин», «Гыз Галасы» и «Ордубад-Маразад», – подчеркивает кабмин.

По итогам переговоров подписаны следующие документы: Протокол о намерениях по строительству новой железнодорожной линии и железнодорожных мостов между Восточным Зангезурским экономическим районом и Нахичеванской автономной республикой Азербайджана, проходящей через территорию Ирана; Протокол встречи сопредседателей Совместной рабочей группы по строительству автомобильного пограничного моста и пешеходного перехода через реку Араз в пунктах выхода азербайджано-иранской госграницы Агбенд (Азербайджан) – Келале (Иран).

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