Орбан: Азербайджан – важная страна для защиты энергетической независимости ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу 6 октября, что Азербайджан является стратегически важной страной для защиты энергетической независимости Европейского Союза.

Об этом Виктор Орбан заявил, отвечая на вопросы журналистов перед неформальной встречей лидеров ЕС в испанской Гранаде, сообщает «Азертадж».

Премьер-министр Венгрии, в частности, подчеркнул: «Азербайджан – ключевая страна, без которой мы не можем добиться энергетической независимости». По его словам, без поставок газа из Азербайджана Евросоюз не сможет снизить зависимость от российской энергетической системы.

Он добавил, что Евросоюз должен дорожить отношениями с Азербайджаном, если Брюссель хочет быть независимым от российских энергопоставок.