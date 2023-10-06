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Эльчин Гулиев рассказал об успешном применении Азербайджаном БПЛА в Отечественной войне

Эльчин Гулиев рассказал об успешном применении Азербайджаном БПЛА в Отечественной войне

В результате применения в Отечественной войне БПЛА Государственной пограничной службы (ГПС) “Хароп”, “Гузгун” и “Гермес” удалось обезвредить стратегически важную боевую технику, зенитно-ракетные комплексы, в том числе восемь ракетных комплексов “С-300”, танки, боевые бронемашины, командно-контрольные пункты, в целом 291 цель противника.

Об этом говорится в статье начальника Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева, опубликованной в официальной прессе.

«Во время освобождения высоты Бартаз в Зангиланском районе огнем, открытым силами быстрого реагирования из стрелкового оружия, был уничтожен атаковавший их военный самолет противника «Су-25». Из-за доминирования БПЛА в воздухе и на поле боя военная мощь, на которую противник опирался годами, превратилась в металлолом. В ходе этих боевых действий был сформирован уникальный боевой опыт совместного боевого применения БПЛА «Хароп» и «Байрактар-ТБ2», – отметил Э. Гулиев.

По его словам, это нововведение, примененное ГПС в Отечественной войне, входит в число тем, обсуждаемых в военных школах мира:

«Модернизация завершивших свой срок эксплуатации, морально устаревших самолетов «Ан-2″ и включение их в качестве беспилотных летательных аппаратов в число современных боевых элементов стали проявлением профессионального военного подхода. В результате применения этих самолетов были обнаружены и обезврежены вражеские системы ПВО и другие стратегические цели».

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