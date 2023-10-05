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Баку и Европейский банк обсудили развитие связей

Баку и Европейский банк обсудили развитие связей

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с исполнительным директором Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне.

На встрече подчеркнуты успешные связи Азербайджана и ЕБРР по различным направлениям, предоставлена информация о социально-экономических приоритетах страны. Отмечены широкие возможности для сотрудничества в рамках достижения намеченных целей развития. В этом контексте обсуждены дальнейшие шаги по реализации приоритетных проектов в сферах зеленой экономики, энергетики, в особенности возобновляемых источников и альтернативной энергетики, развития частного сектора, инфраструктуры и по другим направлениям.

Маттео Патроне отметил эффективное сотрудничество банка с Азербайджаном и подчеркнул, что экономический потенциал страны способствует формированию благоприятной почвы для расширения связей. Банк продолжит поддерживать экономическое развитие Азербайджана.

Стороны обсудили направления развития связей между Азербайджаном и ЕБРР, диверсификацию экономики, поощрение государственно-частного партнерства и реализуемые при поддержке банка проекты.

 

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