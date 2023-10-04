Баку и Тегеран обсудят дорожные проекты

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Министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Безрпаш 6 октября посетит Азербайджан.

В рамках двухдневного визита между Ираном и Азербайджаном будет обсуждаться реализация таких проектов, как строительство Астаринского грузового терминала, автомобильного моста через Астарачай, создание таможенной и пограничной инфраструктуры, сообщает АПА.

В ходе визита будет обсуждено дальнейшее развитие экономического сотрудничества между двумя странами.

Запланирована встреча М.Безрпаша с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, а также с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым.