У России не хватает средств ПВО, считают в Киеве

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У России не хватает средств противовоздушной обороны, чтобы защитить свою территорию. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

«Они (российские войска) могут перебрасывать средства ПВО, но события в глубине России (обстрелы военных предприятий) свидетельствуют, что у врага не хватает средств противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы защитить свою территорию, и они вынуждены перебрасывать системы ПВО из других направлений, в частности Дальневосточного», – сказал Юсов.

По его словам, это повод задуматься для военно-политического командования России, что им важнее: распределять ПВО на временно захваченных украинских территориях или защищать непосредственно «матушку-Россию».