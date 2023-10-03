Вагит Алекперов стал богаче на 6,4 млрд долларов

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Bloomberg сообщил о росте состояния богатейших россиян на 21,13 млрд долларов.

Больше всего с начала года разбогател основатель ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов — на 6,4 млрд долларов. Его активы оцениваются в 21,8 млрд долларов.

Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал 3,42 млрд, его состояние — 23 млрд 300 млн долларов. Сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко стал богаче на 3,04 млрд долларов, он владеет 16 млрд 200 млн долларов.

В своём материале Bloomberg приводит и убытки. Так, наибольшие понёс сенатор от Дагестана и бизнесмен Сулейман Керимов, его состояние с начала года уменьшилось почти на 1,5 млрд долларов — до 7,52 млрд долларов.