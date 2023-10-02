Баку и Анкара обсудили развитие промышленного и технологического сотрудничества

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Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с министром промышленности и технологий Турецкой Республики Мехметом Фатихом Каджыром.

На встрече выражено удовлетворение развитием дружественных и братских связей по различным направлениям. Отмечены возможности для расширения экономического партнерства путем укрепления сотрудничества в сфере инвестиций, обмена опытом в области промышленности и технологий, а также по другим направлениям.

Стороны обсудили расширение торгово-экономических связей, участие турецких компаний в реализуемых в Азербайджане новых проектах, инвестиции в промышленные парки и кварталы.