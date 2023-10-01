Армяне сдали росмиротворцам почти 14 миллионов боеприпасов

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Разоружившиеся члены незаконных армянских формирований в Карабахском регионе Азербайджана сдали 45 единиц бронетехники, 28 единиц средств ПВО, а также почти 14 миллионов боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

Сдача вооружения и военной техники идет под контролем российских миротворцев, сказано в сообщении российского военного ведомства.

«На 1 октября сдано: 45 единиц бронетехники, 87 единиц автомобильной техники, 28 единиц средств ПВО, 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14 миллионов боеприпасов», – говорится в опубликованном на сайте министерства бюллетене.

В нем также сообщается, что нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.