Украинские дроны ударили по Брянску, Смоленску и Краснодару

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Во время атаки БПЛА Вооруженных сил Украины в городе Трубчевск Брянской области пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента, повреждено административное здание.

Губернатор добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Богомаз отметил, что это уже третья атака со стороны ВСУ с утра субботы. Ранее он сообщал об обстреле поселка Погар, где было нарушено энергоснабжение, а также села Горожанка, в котором повреждение получили три жилых дома.

По данным Минобороны РФ, российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что атака пресечена 1 октября около 8:00 мск (9:00 – бак.вр.).

Как сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин, около 9:00 мск (10:00 – бак.вр.) средства ПВО и РЭБ подавили три украинских беспилотника самолетного типа над Смоленском.