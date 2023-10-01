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Моури: Азербайджан готов к активному участию в сфере космических исследований

Моури: Азербайджан готов к активному участию в сфере космических исследований

Азербайджан успешно подготовился к международному конгрессу космонавтики, продемонстрировав готовность к активному участию в сфере космических исследований.

Об этом сказал президент Международной астронавтической федерации Клей Моури в ходе заседания Милли Меджлис, сообщает «Тренд».

Он отметил, что мир делает большие шаги к развитию сферы космоса и технологий в этой области, и это активно поддерживается ООН, которая признает важность международного сотрудничества и научных исследований в космической сфере для достижения глобальных целей.

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