Эльдар Намазов: Как такое возможно, чтобы в час через ППП проходило 1500 человек?

1607 Просмотров

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность не только де-юре, но и де-факто. И это радует всех азербайджанцев, ибо другого исхода быть не могло, так как Азербайджан никогда не согласился бы с оккупацией своих территорий. Об этом сказал политолог Эльдар Намазов в интервью изданию Minval.az.

– На момент начала конфликта, а именно, на 1988 год, на территории Карабаха проживали и азербайджанцы, и армяне. Но дело в том, что сейчас в этом вопросе столкнулись две совершенно разные концепции. Есть подход армян, озвученный в свое время Робертом Кочаряном в ПАСЕ о том, что у азербайджанцев и армян есть генетическая несовместимость, и эти два народа не могут жить вместе.

Уже тогда мы выступили с протестом против подобного похода, кстати, это расистский подход, не основанный на нормах международного права, гуманизма. По сути, речь идет о расовой сегрегации или же об этнической чистке, или же об этническом размежевании. Когда Роберт Кочарян это утверждал, Армения надеялась на то, что генетическая несовместимость обосновывает то, что Карабах должен быть армянским, и не должен быть возвращен Азербайджану. Не только Кочарян, но и все другие политические лидеры Армении, а также сепаратисты в Карабахе проповедовали эту идею.

Неслучайно несколько месяцев назад один из сепаратистов вдруг заговорил о «библейском исходе», о том, что, если Карабах полностью перейдет под азербайджанский контроль, то армяне должны будут оттуда уехать, скитаться и найти себе новую родину. И снова сепаратисты завели шарманку о том, что все «120 тысяч армян покинут территорию Карабаха». Это армянский подход, что армяне должны жить только в Армении, а Азербайджанцы – в Азербайджане. И там, и там не может быть смешанного между собой населения.

Но есть подход азербайджанский: мы всегда говорили, что и в Карабахе азербайджанцы и армяне должны жить вместе, и в Армению должны вернуться депортированные оттуда азербайджанцы. Наш подход всегда основывался на принципах гуманизма, на международном праве, в отличие от армянского, основывающегося на расизме.

И то, что мы видим сегодня в Карабахе, а именно, массовый исход – это результат той политики, которую Армения пропагандировала и вбивала в головы армянам. Фактически реализуется армянский сценарий генетической несовместимости, согласно которому, если Карабах принадлежит Азербайджану, то все армяне должны покинуть эту территорию и уехать в Армению. Азербайджан не давал для этого никакого повода, мы предлагали людям и гарантии безопасности, и соблюдение их прав, предлагали им программу реинтеграции. Но пока что армяне находятся в плену собственной идеологии о т.н. «генетической несовместимости с азербайджанцами», и поэтому в добровольном порядке покидают территорию нашей страны.

Но это не значит, что мы должны согласиться с армянским подходом, связанным с «этническим размежеванием», мы не должны допустить победы армянской точки зрения, вовсе нет! Мы должны держать двери открытыми, и если кто-то из армян захочет вернуться обратно или остаться в Азербайджане, мы должны предложить им программу реинтеграции, а перед Арменией мы должны продолжать ставить вопрос о возвращении западных азербайджанцев на свои родные территории, на этом твердо стоять, добиваться. И я уверен, что западные азербайджанцы все же вернутся к своему родному очагу – в Зангезур, Гёйча махалы и другие районы, где они веками компактно проживали.

– В армянских СМИ и телеграмм-каналах несколько раз в день публикуют обновляющиеся статистические данные армянского исхода с территории Карабаха. И цифры эти, если честно, заставляют мозг «закипать». За эти несколько дней в Армению, согласно статистике в армянских СМИ, переехало больше 80 тысяч армян. Как такое может быть?

– Они всегда говорили о 120 тысячах армян, якобы проживающих на территории Карабаха. Но мы доподлинно знаем, что такого количества армян там никогда не проживало. Дело в том, что армяне под сакральную цифру «120 000» получали гуманитарную помощь. Это был коррупционный механизм, рассчитанный на увеличение людей, якобы «получающих» финансовую помощь от международных организаций и фондов.

И сейчас, когда начался исход, я обратил внимание на цифры, которые публикуют армяне в своих источниках. Уже отчетливо видна явная подтасовка и грязные манипуляции. Давайте рассуждать: в первые дни исхода, если просмотреть опубликованные цифры, получалось, что в час несколько сотен армян переходят границу и покидают Азербайджан. Такая картина продолжалась примерно до 26 сентября. Затем статистические сводки исхода были временно остановлены, приблизительно на полдня, а потом официальные армянские источники стали публиковать сводки, согласно которым пропускная способность армянского ППП увеличилась чуть ли не в три-четыре раза. Но это невозможно ни физически, ни технически, ибо количество дорожных полос или пропускных пунктов ППП не увеличилось. Не расширяли дорог и рукавов проходных коридоров. Все осталось тем же, что и было раньше: один пост, та же «пробка» возле него… И с чего это вдруг такой скачок? Как такое вообще возможно, чтобы в час проходило 1500 человек?

Ответ на поверхности: явная подтасовка и манипуляция, армяне стараются подогнать общую цифру перешедших якобы границу под объявленные липовые данные. Иначе может вспыхнуть большой международный скандал, и к ним возникнут серьезные вопросы, а именно: почему вы многие годы получали финансовую помощь на «мертвые души»? Я жду обнародования компетентных данных, но не от армянской, а от нашей погранслужбы, а также хочу, чтобы армянская сторона ответила на простой вопрос: каким образом можно увеличить пропускную способность поста в 3-4 раза, если его не расширять? Ведь, если перевести действие в математический прядок, то выходит, что через ППП каждые 2-3 секунды проходит один человек. Но в мировой практике нет таких рекордов, это просто физически невозможно.

– Сведения от наших пограничников просто необходимы – это самый настоящий козырной туз в рукаве. Когда они будут обнародованы?

– Я думаю, что наша погранслужба эти данные так или иначе опубликует, просто нужно терпение. У армян есть такая традиция – распространять по миру ложную информацию касательно 44-дневной войны, о погибших с обеих сторон, о контртеррористическом мероприятии, проведенном Азербайджаном. Армяне всегда дезинформируют в желании поднять шум, а потом наша сторона дает официальные, реальные цифры, и всем становится ясно, насколько нагло армянская сторона лгала. А потому и в случае с исходом наша погранслужба подведет итоги, а потом обнародует свои цифры.

– Военное противостояние между Азербайджаном и Арменией завершено, и сейчас начнется «битва дипломатии», которая, согласно прогнозам, продлится долгие годы, так как мы хорошо знаем своих соседей. За эти годы мы сумели изучить их неприкрытое коварство и лживую тактику. Какую цель ставит сейчас Баку? И сможем ли мы выстоять под сильным давлением США?

– Давление США и Франции связано с активностью армянского лобби, которое в этих странах имеет большой вес. Не случайно мы видели некоторое время назад заявление АНКА (Армянского Национального Комитета Америки), обвинявшего Джо Байдена в соучастии в «геноциде» армян Карабаха, такое же давление они оказывают на конгрессменов. И понятно, что сейчас под давлением армянского лобби официальные лица США и Франции делают заявления, неприемлемые для Азербайджана. Вообще, хочу сказать, что негативная роль армянской диаспоры во всех этих процессах очевидна. Если кто хорошо знаком работой политической системы США, знает, что очень сильное израильское лобби в США всегда призывает Израиль добиться мира с соседями, придерживается миролюбивой позиции, часто критикует государство Израиль, если к власти приходят люди с радикальными настроениями. Допустим, когда к власти возвращается Нетаньяху, его больше критикуют из США. Но с армянским лобби мы видим прямо противоположную картину. Армянское лобби в США всегда выступает с точки зрения самых радикальных позиций. Сидя на удобных диванах, в прекрасных условиях, они из-за океана требуют, чтобы Армения воевала с Азербайджаном и Турцией «до последнего армянина». Конечно, здесь тоже замешана коррупция, так как эта организация собирает большие деньги с армянских бизнесменов, живущих на Западе. Вот такая деструктивная их роль в подталкивании Армении к конфликту со своими соседями – она очевидна.

Дошло до того, что развернулась самая настоящая политическая война между правительством Н.Пашиняна и армянской диаспорой. К примеру, армянская диаспора во Франции сорвала несколько государственных мероприятий с участием официальных лиц из Еревана. В ответ на это официальный Ереван добавил в «черный список», кому запрещен въезд в Армению, многих дашнакских лидеров, проживающих во Франции. То же самое сейчас происходит в США. Основные лоббисты армян оказались приверженными коррупции, сейчас начался суд над сенатором Робертом Менендесом, практически возглавлявшим армянское лобби в США. Сейчас выясняется, что он и его супруга-армянка по национальности- вовлечены в очень серьезные коррупционные схемы, взятки, и эти доказательства настолько очевидны и серьезны, что прокуратура передала дело в суд, и около 20 членов Конгресса от Демократической партии призвали Менендеса уйти в отставку и покинуть ряды Демократической партии.

Вот с таким злом столкнулся Азербайджан, и это, конечно же, влияет на то, что многие политики на Западе, особенно во Франции и в США, делают заявления, неприемлемые для Азербайджана. Но я уверен, что мы это давление с честью выдержим, потому что Азербайджан проводил на своей территории контртеррористическое мероприятие, мы не нарушали границ. Оружие, которое сепаратисты сдали в ходе этого мероприятия, видит сегодня весь мир: и посольства, и военные атташе приглашаются на освобожденные территории, и все видят, с чем столкнулся Азербайджан, и какие он был вынужден принимать меры, чтобы на его территории незаконные вооруженные формирования, имеющие танки, БТР-ы, системы ПВО не бросали вызов законному правительству и конституционному строю Азербайджана. Я вообще предложил бы открыть в Ханкенди филиал Бакинского Парка Победы, собрать там все образцы военной техники и оружия, которые были изъяты у разоруженных незаконных военных формирований, что бы каждый приезжающий в Ханкенди иностранец мог воочию убедиться, что мы боролись не с мирным населением, а самой настоящей армией сепаратистов. И никакая страна не могла бы стерпеть наличие на своей территорию таких незаконных вооруженных группировок. Так как на нашей стороне не только сила, но и правда, и право, в том числе и международное. Я уверен, что мы выдержим любое давление. По-другому и быть не может.

Яна Мадатова