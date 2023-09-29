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Захарова о гражданах России в Карабахе

Захарова о гражданах России в Карабахе

Министерство иностранных дел РФ пока не получало от граждан России в Карабахе обращений в связи с роспуском сепаратистской хунты, однако будет оказывать помощь по мере их появления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии изданию «Ведомости».

Российское дипведомство «оказывает содействие [гражданам РФ] по мере обращений». «[Но] таких обращений в МИД пока не поступало», – сказала она. Число российских граждан, находящихся на территории, входящей в зону ответственности российских миротворцев, она не назвала.

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